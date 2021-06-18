Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterini canlandırıyordu. Yeni bölümde yer almayan Erkan Petekkaya'nın Kırmızı Oda dizisinden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? İşte detaylar...

ERKAN PETEKKAYA KIRMIZI ODA'DAN AYRILDI MI?

Erkan Petekkaya sosyal medya hesabından Kırmızı Oda dizisinden ayrıldığını duyurdu. Erkan Petekkaya "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler. Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam . O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" ifadelerini kullandı.