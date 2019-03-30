"SENİ SANA EMANET EDİYORUM, ONA İYİ BAK"

Sevdim, sevdin... Aşka dair ne varsa birlikte yarattık. Birlikte güldük, üzüldük, mücadele ettik. Bize dair binlerce anıya imza attık. Hayatı paylaştık. 'Ayrılıklar da aşka dair' diyerek tüm kalbimle bütün hayallerinin gerçekleşmesini diliyorum. Şans, mutluluk, başarı her zaman seninle olsun. Seni sana emanet ediyorum. Ona iyi bak... Yolun açık ve mutlulukla dolu olsun...