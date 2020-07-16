"41 HAFTANIN SONUNDA BU MUCİZEYE KAVUŞTUK"

Cansu Tosun ise aynı kareyi şu sözlerle yayınladı:

Sizinle bu benzersiz anların karelerini paylaşmak istedik. 'Tarifsiz' derler ya hep, gerçekten öyleymiş... Her saniye şükretmeme sebep olan kocaman bir mucize... 41 haftanın sonunda bu mucizeye kavuştuk.

Erkan; sen nasıl bir eş, sevgili, arkadaş, ruh ve babasın... Her saniyesi için şükür... Mucizelere inan... Bu yolculuğa giren ya da girmek isteyen herkese güç ve inanç diliyorum. Kolaylık ile geçsin...

Çiftin paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.