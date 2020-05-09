"HİÇ BİTMEYEN BİR İŞ VAR"

Köstendil, internet üzerinden yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu ve şunları söyledi:

Benim için sıkıntılı bir süreç oldu. Ev kadınlığının ne denli büyük ve zor bir meslek olduğunu öğrendim. Hiç bitmeyen bir iş var.