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        Erkan Can'dan açıklama

        İstanbul Ümraniye'de alkollü şekilde araç kullanırken kaza yapan Erkan Can'dan açıklama geldi. Ünlü oyuncu, "Böyle gündeme geldiğim için üzgünüm" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 09:26 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:26
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          Erkan Can, önceki gece alkollü bir şekilde otomabil kullanırken kaza yaptı. Kaza, 03.50 sıralarında, Şile Otoyolu Parseller yol ayrımı yan yolda meydana geldi.

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          Ünlü oyuncu, alkollü halde kullandığı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayı yara almadan atlatan Erkan Can'a alkolmetreyle test yaptı.

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          Erkan Can'ın 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazanın ardından ağır şekilde hasar alan otomobil, kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken, Erkan Can'ın ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

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          "ALKOLLÜYÜM, KANUNU DA BİLİYORUM"

          Kazayı gördükten sonra olay yerine gelen bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Erkan Can, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" diyerek alkolmetreyi üfledi. Can'ın üfledikten sonra "Çıkacağını biliyorum" şeklinde konuştuğu duyuldu.

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          KAZA SONRASI AÇIKLAMA

          Erkan Can, yaşananların ardından bir açıklama yaptı. Can, "Eve 300 metre kala bir kaza geçirdim. Beni merak edenlere soranlara teşekkür ederim, iyiyim… Alkollü araç kullanmanın, kurallara aykırı olduğu kadar tehlikeli olduğunu da bu talihsiz olay ile yaşamış oldum. Bu şekilde gündeme geldiğim için de üzgünüm. Sağolun, varolun..." dedi.

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