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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Erik Ten Hag: Kazanmak zorundayız - Futbol Haberleri

        Erik Ten Hag: Kazanmak zorundayız

        Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag, "İlk maça göre geliştiğimizi düşünüyorum. Ne yapabileceğimizi biliyoruz ve kendimize güveniyoruz. Atmosferle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. Sahada kendinden emin bir takım olacak" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 20:03 Güncelleme: 28.11.2023 - 20:03
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        Erik Ten Hag: Kazanmak zorundayız
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        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında Galatasaray yarın sahasında Manchester United'ı konuk edecek. İngiliz ekibinde teknik direktör Erik Ten Hag ve Portekizli yıldız Bruno Fernandes, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Sahada kendinden emin bir takım olacağını belirten Ten Hag, "İlk maça göre geliştiğimizi düşünüyorum. Ne yapabileceğimizi biliyoruz ve kendimize güveniyoruz. Atmosferle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. Sahada kendinden emin bir takım olacak" ifadelerini kullandı.

        "KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

        Zor maç olacağını söyleyen Ten Hag, "İyi bir performans sergilemek ve kazanmak zorundayız. Tıpkı Everton'u yendiğimiz gibi... Zor bir ortamda zor bir maç. Eğer onları yenebilirseniz bu size güven verebilir. Sakin kalmalı ve fazla duygusallaşmamalısınız. Bunu kendi oyunumuz haline getirmeliyiz" diye konuştu.

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        BRUNO FERNANDES: GRUPTAN ÇIKMANIN TEK YOLU GALATASARAY'I YENMEK

        Gruptan çıkmanın tek yolunun Galatasaray'ı yenmek olduğunu belirten Bruno Fernandes, "Gruptan çıkamazsak bizim için hayal kırıklığı olur. Şu an için bunu düşünmüyorum, sadece Galatasaray maçına odaklanmış durumdayım. Gruptan çıkmanın tek yolu Galatasaray'ı yenmek ve son maça avantajlı olarak gitmek. Yoğun bir atmosfer olacak ve odak noktamız bu maçı kazanmak" dedi.

        Takımın yıldız ismi Garnacho hakkında da konuşan Bruno Fernandes, "Garnacho çok özel bir yetenek. Everton'a attığı gibi bir gol atabilirse harika olur. Bu tip anlar bizim maçı kazanmamıza yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

        MANCHESTER UNITED AKŞAM GELECEK

        Öte yandan kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan İngiliz ekibi, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek. Manchester United'ın Galatasaray maçı kamp kodrosunda şu isimler yer alıyor:

        Andre Onana, Altay Bayındır, Tom Heaton, Diogo Dalot, Victor Lindelof, Harry Maguire, Sergio Reguilon, Luke Shaw, Raphael Varane, Aaron Wan-Bissaka, Sofyan Amrabat, Bruno Fernandes, Dan Gore, Hannibal, Kobbie Mainoo, Scott McTominay, Antony, Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund, Joe Hugill, Anthony Martial, Facundo Pellistri."

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