Dışarıdaki meyve sularından daha lezzetli ve sağlıklı olmasıyla çocuklarına sağlıklı bir içecek sunmak isteyen annelerin imdadına koşuyor. Erik kompostosu sağlıklı olmasıyla beraber size renkli yapma imkânı sağlar. Komposto yaparken mürdüm eriği, kırımızı erik, can erik kullanarak farklı renklerde komposto yapma imkanını bulabilirsiniz. Dilediğiniz zaman doldurup içinizi serinletebilirsiniz.

Erik Kompostosu için Malzemeler:

Erik Kompostosu Nasıl Yapılır?