Erik Botheim: Üç puanı küçük farklarla kaçırdık

Malmö forması giyen Erik Botheim, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Botheim, "Galatasaray gibi iyi bir takıma karşı 2-2'lik beraberlik kötü sonuç değil. Alçakgönüllü olmalıyız, çok fazla puanımız yok ve Avrupa Ligi zor. Bu karşılaştığımız en zorlu takımlardan biri. Sonunda üç puan almaya yakındık, küçük farklarla kaçırdık." dedi.

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Botheim ayrıca, "Seyirciye bir şeyler vermek güzel ve seyirciye biraz eğlence verebileceğimizi gösterdik. Son Ferencvaros maçından sonra geri dönmek ve bir şeyler vermek güzeldi." sözlerini sarf etti. 24 yaşındaki futbolcu, 2-2 sona eren Galatasaray karşılaşmasında takımının ilk golünü atmıştı.