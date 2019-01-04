Milliyetçi Hareket Partisi, eski grup başkanvekili Erhan Usta'yı kesin ihraç istemi ile Disiplin Kurulu'na sevk etti. Gerekçe ise, "Cumhur İttifakı aleyhine yaptığı açıklamalar" olarak gösterildi.

Usta hakkındaki disiplin sürecinin başlamasının ardından da kulislerde bazı iddialar konuşulmaya başladı. O iddialardan biri de Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, MHP'den ihraç edilmesinin ardından İYİ Parti'ye katılacağı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı yönündeydi.

Habertürk'e konuşan Usta, bu konuya ilişkin kendisine ulaşan bir bilginin olmadığını söyledi. İYİ Parti'ye geçeceği iddialarını yalanlayan Erhan Usta, "Bunların tamamı tezvirat, beni yıpratmak için yapılıyor" dedi.