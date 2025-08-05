Erhan Güleryüz'den Cahit Berkay'a saygı duruşu

Türk rock müzik grubu Ayna, Trakya Müzik Festivali sahnesinde sevenleriyle buluştu. Grup, en sevilen şarkılarını seslendirerek binlerce müzikseveri coştururken, geceye damgasını vuran sürpriz ve duygusal bir an yaşandı.

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Ayna ekibi ve festivalin organizatörü Aziz Gül, Cahit Berkay'a sürpriz yaparak sanatçının doğum gününü sahnede kutladı. Hazırlanan doğum günü pastasını sahnede hep birlikte kesen ekip, festival alanındaki binlerce kişinin alkışlarıyla duygusal anlar yaşadı.

Bu özel anın ardından Erhan Güleryüz, Türk müziğine yaptığı eşsiz katkılardan dolayı duyduğu derin saygıyı göstermek amacıyla Cahit Berkay'ın elini öptü ve "Hepinizin yerine öpüyorum" diyerek tüm izleyicilerin hislerine tercüman oldu.