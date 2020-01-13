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Gazeteci Erhan Çelik, ekim ayında doktor Özlem Gültekin ile evlendi. Mutlu evliliği süren çiftten müjdeli haber geldi.

ERHAN ÇELİK BABA OLUYOR

Özlem Gültekin, yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Gültekin, şu paylaşımı yaptı:

Kim bilir ne doğumlar olacak, nice güzel hayatlar doğacak yeni yılda da... Elime doğanlar başta olmak üzere dünyaya gözünü 2020'de açacak tüm yavrularımıza sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli bir yaşam diliyorum. Aralarında bizim yavrumuzla beraber...

Ünlü çifte takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı yağdı.

Öte yandan Erhan Çelik, dünyaevine girdiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "Evet! Bin kere evet, yüz bin kere evet" paylaşımıyla duyurmuştu.