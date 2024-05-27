Ergin Ataman: Türk halkına teşekkür ediyorum
THY EuroLeague'de üçüncü kez şampiyon olan Ergin Ataman, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu
Turkish Airlines EuroLeague Final Four’unun final müsabakasında Panathinaikos, Berlin’de son şampiyon Real Madrid‘i mağlup ederek kulüp tarihinin yedinci EuroLeague zaferini elde etti.
Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, şampiyonluğun ardından mikrofon karşısına geçti.
Koç Ataman’ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:
"İnanılmaz bir şey, inanılmaz hisler. Berlin’de binlerce taraftarımız burada. Şampiyonluğu hak ettik, harika bir sezon geçirdik. Bugün 14 sayı geri düştük, ilk çeyrekte 36 sayı yedik ama geri döndük. İnanılmaz bir his, çok gururluyum. Bildiğiniz gibi bir ay önce babamı kaybettim, şu an beni izlediğine eminim. Anadolu Efes‘le kazandığım tüm şampiyonluklarda yanımdaydı.
Beni destekleyen tüm Türk ve Yunan taraftarlara teşekkür ederim. Verdikleri tüm destekler için Türk halkına teşekkür ederim. Herkese teşekkürler.”
3. EUROLEAGUE ZAFERİ
Geçen sezonun şampiyonu ve normal sezonun 1'incisi olan Real Madrid'e karşı Panathinaikos, maç başından sonuna kadar üstünlüğü vermedi ve net bir zafer kazandı.
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, 17. sıradan aldığı takımı 1 sezon içerisinde şampiyon yapmayı başardı ve kariyerinin 3. EuroLeague zaferini yaşadı.
Zeljko Obradovic'in görevi bıraktığı 2012'den sonra ilk kez Final Four'a kalan Panathinaikos, yine 2011'den sonra ilk kez şampiyon olarak EuroLeague'de 7. kez en büyük oldu.