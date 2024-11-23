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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ergin Ataman: Tek konsantrasyonumuz Avrupa Şampiyonası bileti - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman: Tek konsantrasyonumuz Avrupa Şampiyonası bileti

        A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Macaristan mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 00:01 Güncelleme: 23.11.2024 - 00:02
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        "Konsantrasyonumuz Avrupa Şampiyonası bileti"
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        A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, hedeflerinin 2025 Avrupa Şampiyonası'nda madalya olduğunu söyledi.

        Ataman, ay-yıldızlı ekibin 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 3. maçında Macaristan'ı 92-66 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Milli oyuncuları tebrik eden tecrübeli başantrenör, "Sadece üç günlük bir hazırlık süreciyle mükemmel basketbol oynadık. İlk yarıda bazı savunma hataları yaptık ve rakibimize pota altından çok fazla sayı verdik. Ancak hücumda iyi bir basketbol sergiledik. İkinci yarıda savunmadaki agresifliğimizi artırdık ve pota altını çok iyi kapattık. Bu da herkesin birbirine destek olmasını sağladı. Hücumda ise topu çok iyi paylaştık, her zaman doğru tercihler yaptık ve iyi şut seçimleriyle oynadık. Bu akşam mükemmel basketbol oynadığımızı düşünüyorum. Galibiyeti aldık ve önemli bir sonuç elde ettik." diye konuştu.

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        Ataman, 25 sayı üreten galibiyette başrolü alan oyunculardan olan Şehmus Hazer ile ilgili, "Bu sezon şu ana kadar takımında mükemmel oynadı. Eminim ki bu gece de çok önemli bir oyuncu oldu. İki yıl basketbol oynamadıktan sonra oyununa geri döndüğü için çok mutluyum. Şimdi iyi oynuyor ve hem genç jenerasyon hem de Türk Milli Takımı için çok önemli." ifadelerini kullandı.

        "TEK KONSANTRASYONUMUZ AVRUPA ŞAMPİYONASI BİLETİ ELDE ETMEK"

        Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak için burada olduğunu dile getiren Ergin Ataman, şunları söyledi:

        "Şu andaki tek konsantrasyonumuz Avrupa Şampiyonası bileti elde etmek. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Elimizde çok kaliteli bir kadro olduğuna inanıyorum. 2025 Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak için buradayım."

        "MİLLİ FORMA APAYRIDIR, HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR"

        Ataman, kulüp takımı Panathinaikos'un aynı anlarda THY Avrupa Ligi'nde maça çıktığını hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

        "Takımın şu anda çok önemli bir Avrupa Ligi maçı oynuyor. Daha skoru bilmiyorum. Panathinaikos Kulübüne bana izin verdiği için teşekkür ederim. Zaten anlaşmamız benim iki takımı çalıştıracağım şeklindeydi. Panathinaikos, Cedi Osman gibi yabancı oyuncusunu milli takıma yollayan ve aynı anda maçı olan tek kulüp. Bir kez daha başkanımız ve kulübümüze teşekkür ediyorum. Cedi bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün çok önemli bir katkı verdi. Türk kulüplerimiz de bu takımı destekliyor. Burası milli takım. Herkesin gururla desteklemesi gerek. Buraya katılan tüm oyuncularımıza da teşekkür ediyorum. Milli forma apayrıdır, her şeyin üstündedir. Bu çocuklar da bugün en iyi şekilde temsil ettiler. Ancak henüz işimiz bitmedi. Pazartesi günü çok önemli bir maç var. Bu şekilde devam edecek. Basketbol Milli Takımı'mızdaki milli ruhu, hem bu çocuklarımızla hem de buraya gelen 10 bin taraftarımızla tüm Türkiye'ye yaşattık. Herkese teşekkür ediyorum."

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        "MİLLİ TAKIMDA İYİ OLAN OYNAR"

        Emre Melih Tunca ve Sarper David Mutaf'ın ilk kez A Milli Takım ile maça çıktığının hatırlatılması üzerine Ataman, sözlerini şöyle tamamladı:

        "İkisi de iyi bir sezon geçiriyor. Kadromuza kendi takımlarında iyi oynayan ve ilerisi için ümit vadeden oyuncuları da kattık. Melih özellikle Ümit Milli Takım ile çok iyi bir turnuva geçirdi. Kulüp takımına da önemli katkılar veriyor. Türkiye Ligi'nde ilk sezonu olmasına rağmen David Mutaf da bana göre flaş Türk oyuncularından biri. Çok akıllı ve hücum açısından bize ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Milli takımda iyi olan oynar. Milli takımda oynamak isteyen her iyi oyuncuya kapımız açık. Bu iki oyuncu da ligde gösterdikleri performansla bu formayı hak ettiler. Milli takım forması giymek gururdur. Bu formayı bu akşam en iyi şekilde temsil ettiler."

        KENAN: GÜZEL BİR BASKETBOL OYNADIK

        Milli basketbolcu Kenan Sipahi ise Macaristan karşısında yakaladıkları farkın önemine değindi.

        Takım arkadaşlarını tebrik eden Kenan, "Güzel bir basketbol oynadık. Maçın başında biraz tutuktuk ve hem hücumda hem de defansta hata yaptık. İkinci yarıda bizi zorlayan 3 uzuna çözüm bulduk. İyi müdafaa sonrası gelen sayılarla farkı açtık. Şehmus Hazer ve Cedi Osman çok iyi bir hücum maçı çıkardı. Yakaladığımız fark da grubun geri kalanı için çok önemli:" ifadelerini kullandı.

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        OKORN: FİZİKSEL OLARAK DAYANAMADIK

        Macaristan Başantrenörü Gasper Okorn, ikinci yarıda Türkiye'nin agresif oyununa fiziksel olarak karşılık veremediklerini söyledi.

        Ay-yıldızlı ekibi galibiyetinden dolayı tebrik eden Okorn, "Türkiye, ikinci yarı çok daha iyiydi. Bana göre, ilk yarıda iyi oynadık. Ancak ikinci yarıda artık hücum ribauntlarını kontrol edemedik. Türkiye'nin agresifliği aynı şekilde devam etti. Pes etmediler. Biz ise fiziksel olarak dayanamadık. Bu yüzden hata üstüne hata yaptık ve sonuçlar hızla aleyhimize döndü. Kritik oyuncu Şehmus Hazer'di. 25 sayı attı ve bu kesinlikle çok fazlaydı. Bu, büyük bir fark yarattı." şeklinde görüş belirtti.

        Macar oyuncu Gyorgy Goloman ise maça iyi başladıklarını belirterek, "Müsabakaya sıkı bir mücadeleyle başladığımızı düşünüyorum. Kendimizi oyunun içinde tuttuk ancak ikinci yarıda biraz dağıldık. Neyse ki onları pazartesi günü tekrar göreceğiz." dedi.

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