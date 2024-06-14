Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Yunanistan'da şampiyon!

Yunanistan Basketbol Ligi final serisi 5. ve son maçında Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya geldi.

Panathinaikos, OAKA'da konuk ettiği ezeli rakibini 87-82 mağlup etti ve 2-0 geriye düştüğü seriyi 3-2'ye getirerek şampiyonluğunu ilan etti.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'nin ardından Yunanistan Ligi'ni de kazanarak sezonu 2 kupayla kapatmış oldu.

Panathinaikos'ta Kostas Sloukas, 29 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu ve bu performansı takımına galibiyet ve şampiyonluk getirdi.

Panathinaikos'la şampiyonluğa ulaşan başantrenörü Ergin Ataman, zaferin ardından açıklamalarda bulundu.

"TARİHİ BİR SEZONDU"

Tarihi bir sezon yaşadıklarını söyleyen Ataman, "Söyleyecek fazla bir şey yok. İşimizi yaptık. Harika bir yıl geçirdik, tüm önemli şampiyonlukları kazandık, önce EuroLeague'i sonra da şampiyonluğu. Olympiakos'u yendik, asla pes etmedik, tüm sezon boyunca harika bir karakterimiz vardı. 2-0 gerideydik, bir sonraki maçı düşünüyorduk ve değiştik. Tarihi bir sezondu, Avrupa'nın en tarihi sezonlarından biriydi. Oyunculara bu seriyi sadece onların değiştirebileceğini söyledim. Tarihi bir takım, bunu başardık." dedi.

"HARİKA BİR TAKIMIMIZ VAR"

Takımına büyük övgüler dizen Ataman, "Kostas Sloukas gibi bir liderimiz var. Karakterli, savaşmak isteyen oyuncularımız var ve basketbol oynadık. O kadar da karmaşık değil. Eğer Sloukas'san topu alırsın. Nunn, Lessort varsa her şey kolaydır. Onları kendilerine inandırırsınız. İnsanlar bize, organizasyona inanmaya başladı.2-0 gerideydik kimse korkmadı. Ne ben, ne başkan Giannakopoulos, ne de oyuncular. İşte bu takımın büyüsü bu." sözlerini sarf etti.