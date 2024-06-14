Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Diğer Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Yunanistan'da şampiyon! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Yunanistan'da şampiyon!

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi final serisinin 5. maçında ağırladığı Olympiakos'u 87-82 mağlup ederek 2-0 geriye düştüğü seriyi 3-2 kazandı ve şampiyon oldu. Yeşil Yoncalar böylece, EuroLeague zaferinin ardından ligde de mutlu sona ulaşıp sezonu çifte kupayla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 23:49 Güncelleme: 15.06.2024 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ergin Ataman Yunanistan'da şampiyon!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yunanistan Basketbol Ligi final serisi 5. ve son maçında Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya geldi.

        Panathinaikos, OAKA'da konuk ettiği ezeli rakibini 87-82 mağlup etti ve 2-0 geriye düştüğü seriyi 3-2'ye getirerek şampiyonluğunu ilan etti.

        Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'nin ardından Yunanistan Ligi'ni de kazanarak sezonu 2 kupayla kapatmış oldu.

        Panathinaikos'ta Kostas Sloukas, 29 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu ve bu performansı takımına galibiyet ve şampiyonluk getirdi.

        Panathinaikos'la şampiyonluğa ulaşan başantrenörü Ergin Ataman, zaferin ardından açıklamalarda bulundu.

        "TARİHİ BİR SEZONDU"

        Tarihi bir sezon yaşadıklarını söyleyen Ataman, "Söyleyecek fazla bir şey yok. İşimizi yaptık. Harika bir yıl geçirdik, tüm önemli şampiyonlukları kazandık, önce EuroLeague'i sonra da şampiyonluğu. Olympiakos'u yendik, asla pes etmedik, tüm sezon boyunca harika bir karakterimiz vardı. 2-0 gerideydik, bir sonraki maçı düşünüyorduk ve değiştik. Tarihi bir sezondu, Avrupa'nın en tarihi sezonlarından biriydi. Oyunculara bu seriyi sadece onların değiştirebileceğini söyledim. Tarihi bir takım, bunu başardık." dedi.

        "HARİKA BİR TAKIMIMIZ VAR"

        Takımına büyük övgüler dizen Ataman, "Kostas Sloukas gibi bir liderimiz var. Karakterli, savaşmak isteyen oyuncularımız var ve basketbol oynadık. O kadar da karmaşık değil. Eğer Sloukas'san topu alırsın. Nunn, Lessort varsa her şey kolaydır. Onları kendilerine inandırırsınız. İnsanlar bize, organizasyona inanmaya başladı.2-0 gerideydik kimse korkmadı. Ne ben, ne başkan Giannakopoulos, ne de oyuncular. İşte bu takımın büyüsü bu." sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        Almanya'dan süper gala!
        Almanya'dan süper gala!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Havada korku dolu anlar!
        Havada korku dolu anlar!
        İki kez kanseri yendi, otizmli oğlu için hayata tutundu
        İki kez kanseri yendi, otizmli oğlu için hayata tutundu
        Ukrayna ve Moldova'nın AB süreci başlıyor
        Ukrayna ve Moldova'nın AB süreci başlıyor
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Habertürk Anasayfa