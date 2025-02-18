Ergin Ataman: Gruptan lider çıkmak istiyoruz!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda 20 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da İtalya ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde ve 23 Şubat Pazar günü saat TSİ 22.30'da deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde medya günü etkinliği düzenlendi. A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve takım kaptanlarından Cedi Osman da medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Göreve gelmesinin kendisi için büyük bir gurur ve onur olduğunu ifade eden A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel, "Avrupa şampiyonası öncesi gruptan çıkmayı garantiledik. Grubu lider tamamlamak istiyoruz. Çok önemli prestij olacaktır. Elemelerde uzun bir aradan sonra Cedi, Furkan gibi oyuncular bizimle birlikte olacak. Bu da Avrupa şampiyonası için önemli bir hazırlık. Elimizden geleni yaptık, grubu lider olarak tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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ERGİN ATAMAN: GRUPTAN LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ Kasım ayında Macaristan ile oynanan iki maçı da kazanarak Avrupa şampiyonasına katılma hakkını elde ettiklerini vurgulayan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "Şimdi iki maç kaldı. Bunlardan ilkini İtalya ile burada oynayacağız. İlk etapta İtalya'ya oradaki maçta 7 sayı farkla kaybetmiştik. Şimdi gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Ne kadar Avrupa şampiyonasına gitmemize etki edecek bir maç olmasa da sonuçta prestij olarak grubu lider bitirmek istiyoruz. İtalya maçını hem kazanmak hem de 7 sayılık farkı kapatmak istiyoruz. Bu kendimize koyduğumuz bir hedef. İzlanda ile de grup maçlarını tamamlayacağız. Avrupa şampiyonasında güçlü bir kadromuz olacağını düşünüyoruz. 1 haftalık süreçte en iyisini yapıp İtalya maçını kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

CEDİ OSMAN: TARAFTARLARIMIZIN ÖNÜNDE GALİP GELMEK İSTİYORUZ İtalya maçını kazanmak istediklerini dile getiren takım kaptanlarından Cedi Osman ise, "İtalya'ya karşı oynamak bizim için her zaman önemlidir. Zorlu bir maç olacak. Takım olarak taraftarlarımızın önünde çok iyi performans sergileyerek galip gelmek istiyoruz. Hem bizim için hem de milli takımımız için bir artı. Sonuçta burada her pencerede oynayabilmek çok önemliydi. Özellikle hedefe ulaştığımız için de çok mutluyuz. Onun da artısını gördük bir önceki pencerede. Şimdi de garantiledik ama İtalya maçı başta olmak üzere kazanarak devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.