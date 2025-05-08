Ergin Ataman, Galatasaray’a destek için tribünde olacak!

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray’ın da yer alacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’ni tribünden takip edecek.

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Atina’da düzenlenecek organizasyon için Galatasaray Kulübü’nün kendisini özel davet ettiğini belirten Ataman, HT SPOR’a yaptığı açıklamada, “A Milli Takım antrenorü olarak tabii ki bir Türk takımı Atina’da önemli bir turnuva oynuyorsa kendi maçıma denk gelmediği takdirde orada olacağım. Bu hafta sonu Panathinaikos’un maçı yok. Dolayısıyla salonda olacağım bilgisi doğru. Galatasaray Kulübü de arayıp özel olarak davet etti. Ben de orada olacağım. İnşallah sonu şampiyonluk olur” ifadelerini kullandı.