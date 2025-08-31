Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ergin Ataman: Çok iyi performans gösterdik! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman: Çok iyi performans gösterdik!

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki 3. maçında Portekiz'i 95-54 mağlup ederek 3'te 3 yapan ve son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, çok iyi bir performans gösterdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 00:34 Güncelleme: 31.08.2025 - 00:34
        "Çok iyi performans gösterdik!"
        A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Galip geldikleri için mutlu olduğunu dile getiren Ergin Ataman, "Mükemmel bir basketbol oynadık. Portekiz çok tehlikeli bir takım. Önceki maçlarda çok agresif oynadılar. Onlara aynı şekilde karşılık verdik. Hücumda ve savunmada çok iyi performans sergiledik. Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven'i pota altında çok iyi kullandık. Bu şampiyonada çok iyi bir basketbolla bir galibiyet daha aldık. Gruptaki en iyi sıralamayı elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Üç maçta sergilediği performansla dikkati çeken Alperen Şengün ile ilgili görüşlerini paylaşan 59 yaşındaki başantrenör, "Alperen bu maçta da iyi oynadı. Çok fazla zorlamadık. İkinci yarının başında farka gittik. Alperen'in bu turnuvada kalitesini göstermeye ihtiyacı yok. 23 yaşında NBA'de all-star olarak kalitesini göstermiş bir dünya yıldızı." diye konuştu.

        Gruptaki dördüncü maçta karşılaşacakları Estonya'nın güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Ergin Ataman, "Estonya, son 2 maçta iyi bir performans gösterdi. O maçı düşünüyoruz. Sonra Sırbistan müsabakasını düşüneceğiz. Sırbistan, EuroBasket 2025'in favorisi. Ancak bizim hiç kimseye karşı çekincemiz yok." şeklinde görüş belirtti.

        Ergin Ataman, basın toplantısında İngilizce ve Türkçe olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutladı.

