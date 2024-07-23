Ergin Ataman 3 yıl daha Panathinaikos'ta
Panathinaikos'la ilk sezonunda EuroLeague ve Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşayan Ergin Ataman, Yunan ekibiyle 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Panathinaikos, 3 yıl daha Ergin Ataman'a emanet... Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, başantrenör Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
"AVRUPA'NIN EN İYİ KOÇU"
Instagram üzerinden duyuru yapan Giannakopoulos, "Avrupa'nın en iyi koçu Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım." ifadelerini kullandı.
Ergin Ataman, geçtiğimiz sezon 12 yılın ardından Panathinaikos'a THY EuroLeague şampiyonluğu kazandırırken, Yunanistan Ligi'nde de 2-0 geriden gelerek 3-2 ile Olympiakos'u devirip şampiyon olmuştu.