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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da sağ bek adayları Jelert ve Wan Bissaka - Son dakika GS transfer haberi - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da sağ bek adayları Jelert ve Wan Bissaka

        Galatasaray'da Guela Doue transferinin son anda iptal olmasının ardından yönetim harekete geçti. Transfer sürecini gizli yürütme kararı alan sarı-kırmızılılar, sağ bek için rotasını Jelert ve Wan Bissaka'ya çevirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 18:29 Güncelleme: 23.07.2024 - 18:29
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        Sağ bekte iki aday
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        Galatasaray yönetimi, taraftarlardan gelen eleştiriler sonrası transfer sürecinde açıklığı rafa kaldırdı. TRT Spor'un haberine göre; transferden sorumlu yöneticiler İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ve Cenk Ergün, bu süreci gizli yürütme kararı kaldı.

        HEDEF JELERT VE WAN BISSAKA

        Sağ bek bölgesi için düşünülen Guela Doue'de son anda pürüz çıkmasının ardından yönetim diğer seçeneklere yöneldi. Sarı kırmızılılar, Kopenhag'dan Jelert ile Manchester United forması giyen Wan Bissaka için yeniden girişimde bulunacak.

        WENDEL İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

        Orta saha transferinde de Wendel için temaslar devam ediyor. Oyuncuyla anlaşan Galatasaray yönetimi, kulübü Zenit'i ikna etmeye çalışıyor. Yönetimin, 26 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak için şartları zorladığı öğrenildi.

        Galatasaray'da, sağ bek ve orta alana yapılacak takviyelerin lig başlamadan tamamlanması hedefleniyor.

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