Galatasaray'da sağ bek adayları Jelert ve Wan Bissaka

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Galatasaray yönetimi, taraftarlardan gelen eleştiriler sonrası transfer sürecinde açıklığı rafa kaldırdı. TRT Spor'un haberine göre; transferden sorumlu yöneticiler İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ve Cenk Ergün, bu süreci gizli yürütme kararı kaldı.

HEDEF JELERT VE WAN BISSAKA

Sağ bek bölgesi için düşünülen Guela Doue'de son anda pürüz çıkmasının ardından yönetim diğer seçeneklere yöneldi. Sarı kırmızılılar, Kopenhag'dan Jelert ile Manchester United forması giyen Wan Bissaka için yeniden girişimde bulunacak. WENDEL İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Orta saha transferinde de Wendel için temaslar devam ediyor. Oyuncuyla anlaşan Galatasaray yönetimi, kulübü Zenit'i ikna etmeye çalışıyor. Yönetimin, 26 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak için şartları zorladığı öğrenildi. Galatasaray'da, sağ bek ve orta alana yapılacak takviyelerin lig başlamadan tamamlanması hedefleniyor.