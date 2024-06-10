Erencan Yardımcı, Eyüpspor'a geri döndü
Pendikspor, kiralık sözleşmesi sona eren Erencan Yardımcı'nın takımdan ayrıldığını açıkladı. 22 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor'a geri döndü.
Giriş: 10.06.2024 - 18:58 Güncelleme: 10.06.2024 - 18:58
Süper Lig'e veda eden Pendikspor'da bir ayrılık gerçekleşti.
İstanbul temsilcisi, kiralık sözleşmesi sona eren Erencan Yardımcı'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.
22 yaşındaki Erencan Yardımcı, bonservisinin bulunduğu Eyüpspor'a döndü.
Pendikspor'da 28 maçta süre bulan genç futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ