Eren Özmen ve Fatih Özmen çifti kimdir, ne iş yapıyorlar? İşte Eren Özmen ve Fatih Özmen hayatı

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Eren Özmen ve Fatih Özmen çifti, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı son videonun ardından günün en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Fatih Özmen, Nevada merkezli Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) İcra kurulu başkanı ve sahibidir. Peki, "Eren Özmen ve Fatih Özmen kimdir, kaç yaşında? Eren Özmen ve Fatih Özmen’in mesleği nedir?" İşte detaylar...

EREN ÖZMEN KİMDİR?

Eren Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) başkanı olarak görev almaktadır. Eşi Fatih Özmen ise aynı şirkertin CEO'sudur. Eren Özmen’in liderliğini yaptığı Sierra Nevada Corporation Amerika’nın en iyi şirketlerinden biri olarak geçmektedir.

1980'lerin başında, Eren Özmen ABD'de yüksek lisans yapmaya başladı. 1985 yılında Nevada, Reno Üniversitesi'nden (UNR) İşletme Yönetimi (MBA) yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamladı ve kısa bir süre sonra, 1988 yılında Sierra Nevada Corporation'da çalışmaya başladı. Eren Özmen ve kocası Fatih Özmen 1994 yılında Sierra Nevada Corporation şirketini satın aldı.

Özmenler zaman içerisinde şirketi büyütmeye başladılar ve Nevada Corporation içerisine 19 şirketi daha katmayı başardılar. Ayrıca, Sierra Nevada Corporation 18 ABD eyaletinde ve İngiltere, Almanya ve Türkiye'de 33 tesiste 6 iş alanına dahip olarak karşımıza çıkıyor. Uzay Sistemleri, Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim/Hava Trafik Yönetimi, İstihbarat, Gözetleme ve Keşif, Entegre Görev Sistemleri, Bilgi ve Sensör Çözümleri, ve Elektronik Harp/Menzil alanında çalışmalar yapılmaktadır.

FATİH ÖZMEN KİMDİR?

Fatih Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) İcra kurulu başkanı ve CEO olarak görev almaktadır. Fatih Özmen ve eşi Eren Özmen, Amerika'nın En Hızlı Büyüyen Özel Şirketlerinden birinin sahibi olarak gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'de hayata gözlerini açan ve eski Türk Ulusal Bisiklet Şampiyonu olan Özmen, ABD'nin Reno Üniversitesi (UNR) Elektrik Mühendisliği mezunudur.

Navigasyon ve iniş sistemleri üzerinde yüksek lisans yaparak birçok çalışmada rol almış ve başarılara imza atmıştır. 1994 yılında, Fatih Özmen ve eşi Eren Özmen Sierra Nevada Corporation'ı satın almıştır.

2008 yılında, Sierra Nevada Corporation MicroSat Systems, Inc. ve SpaceDev, Inc. şirketlerini satın alarak yeni br kulvarda varlığını hissettirmeye başladı. Satın almalar SNC'yi uzay ve havacılıkla ilgili endüstrilerin de içerisine sokmuş oldu. Şirketin son projesi ticari bir uzay taşımacılığı aracı olan Kasım 2016 duyurulan, Dream Chaser uzay aracı oldu.

NASA, Bütünleşik Ticari Tayfa Yeteneği (CCiCap - Commercial Crew Integrated Capability) girişimi çerçevesinde uzay aracını geliştirmesi için Sierra Nevada Corporation'a yaklaşık 385 milyon hibe etti.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner