17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
PKK'nın sözde Karadeniz grubu sorumlusu 'Cudi Zaza' kod adlı Mehmet Yakışır, Rodi kod adlı Levent Dayan ve Soreş kod adlı İranlı Jamil Star Mohammedi adlı teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından Kawa kod adlı olarak bilinen İranlı teröristin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Adı deşifre edilmemiş terörist, bölgeden çıkamayacağını anlayınca teslim olmaya karar vermişti.
TESLİM OLUNCA YER GÖSTERMESİ YAPTIRILDI
Giresun’un Espiye İlçesi Sevgiköy Köyü Yepelekli Yaylasında 17 Mayıs 2019 tarihinde güvenlik güçlerine teslim olan Kawa kod adlı İranlı Behruz Dudkanlu etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söylemişti. Giresun, Trabzon ve Gümüşhane’de yer göstermesi yaptırılan terörist Behruz Dudkanlu, ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak Giresun Cezaevi’ne gönderilmişti.
HEM EREN’İ ŞEHİT ETTİ, HEM DE EVİNE GİRDİ
Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’da üç polis memuru, 2 asker ve 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü vatandaşımızı şehit eden terörist Behruz Dudkanlı hakkında 9 ayrı suçtan hapis istemiyle dava açıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, İranlı teröristi Kawa kod adlı Behruz Dudkanlu’nun kamu görevlisini tasarlayarak öldürme, çocuğu öldürme, öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, yaralama, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, yağma ve tehlikeli madde bulundurma suçlarından yargılanmasını talep etti.
TERÖRİSTİN İKİ İLDEKİ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Trabzon’da 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak olan Behruz Dudkanlu hakkında 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Savcı, hazırladığı iddianamede, terörist Behruz Dudkanlu’nın işlemiş olduğu değer suçlardan ise 265.5 yıldan 457.5 yıla kadar hapsini talep etti. Terörist Dudkanlu için Giresin ve Gümüşhane’deki soruşturmaların sürdüğü öğrenildi.
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