Yapımcılığını TRT ve Dijital Sanatlar'ın yaptığı Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi araştırılıyor. Trabzon Maçka'da teröristlerle yapılan çatışma sırasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül ile astsubay Ferhat Gedik'in hikâyesini anlatan film 1 Ocak'ta vizyona girdi. Peki, Kesişme: Eren Bülbül filmi oyuncuları kimler? Eren Bülbül kimdir?

EREN BÜLBÜL FİLMİ NE ZAMAN, VİZYONA GİRDİ Mİ?

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği film, Eren Bülbül'ün doğum günü olan bugün (1 Ocak) 350 sinemada gösterime girdi.

EREN BÜLBÜL FİLMİNİN KONUSU NE?

Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu’nun kaleme aldığı filmde, iki şehidin hayat hikayesi, ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Anadolu, Karadeniz’deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakâr, sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtılacak.

Filmin üçüncü tanıtımında, mavi ve yeşilin muhteşem buluşmasına tanık olunan Karadeniz’deki bir ailenin, vatan ve insan sevgisini her şeyden önde tutan bir astsubayın yaşamlarından kesitler yer alıyor. Trabzonsporlu ünlü futbolcu Abdülkadir Ömür’ün, Eren ve kardeşleriyle aynı takımda oynadığı maç sahnesi ve sıcak, samimi Anadolu insanının bilinmeyen yönlerini sergileyen sahneler de büyük ilgi çekiyor.

Hiçbir zaman unutulmayacak şehitlerin anısına çekilen “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, gerçek yaşam öykülerinden uyarlanan, izleyicinin içine işleyen senaryosu, duygu yüklü sahneleri, muhteşem oyuncu kadrosu ve Anadolu’nun büyüleyici güzelliklerini sergileyen görüntüleriyle Türk sinema tarihinde önemli bir eser olarak yerini alacak.

EREN BÜLBÜL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek’in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

KESİŞME; İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul, Trabzon, Niğde ve Hatay başta olmak üzere 9 ayrı ilde çekilen filmin çekim süresi ise 12 hafta sürdü.

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Eren Bülbül, 1 Ocak 2002 tarihinde Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. 4,5 yaşından beri Trabzonspor taraftarı olan şehit Bülbül’ün hayali bir gün Trabzonspor forması giymekti. Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017 tarihinde doğduğu topraklar olan Trabzon Maçka’da şehit oldu…

EREN BÜLBÜL KAÇ YAŞINDA VE KİM TARAFINDAN ŞEHİT EDİLDİ?

Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. Eren Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte hain terör örgütü PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Eren Bülbül şehit olduğunda 15 yaşında idi.