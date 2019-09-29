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Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifince Kısıklı'da açılan satış mağazasına uğrayıp alışveriş yaptı. Ürünleri inceleyip market arabasına koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mağazada gördüğü çocuklara çikolata ikram ederken, mağazadaki vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi

29.09.2019 - 16:28 | Güncelleme: AAGündem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı.

Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4. gemisi olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve "Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Sac Kesme Töreni"ne katılmak üzere Tuzla'ya gitmek amacıyla Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı.

Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına uğrayan Erdoğan, buradan alışveriş yaptı. Mağazada gördüğü çocuklara çikolata ikram eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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