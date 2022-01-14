Cumhurbaşkanı hediye etmişti! Yakalandılar

İstanbul Sultangazi'de bir apartmana giren hırsızlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldı. Bisikletin sahibi Emre Yasin Filiz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bana hediye etmiş olduğu için maneviyatı çok büyük bir bisikletti" dedi. Hırsızlar yakalandı.
Olay 11 Ocak Salı günü Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediye edilen bisikletin çalındığı yönünde sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerin ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Hırsızlığın yapıldığı adres ve çevresinde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bisikleti çalan kişilerin Enver G.(30) ve Burak A.(29) olduğu tespit etti.
Şüpheliler bugün Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin çaldığı bisiklet ise bulunarak sahibine teslim edildi.
Enver G. ve Burak A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bisikleti çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaşma anı kameralarca görüntülendi.
"EN İYİSİNDEN BİSİKLET GÖNDERMİŞ, ÜZERİNDE MÜHRÜ VARDI"
16 yaşındaki Emre Yasin Filiz bisikletinin çalınmasından dolayı çok üzüldüğünü belirtirken, "Ben burada oturuyordum sonra iki kişi geldi. Meğerse burayı gözetleyip kolaçan ediyorlarmış. Sonra ben bakkala gidip geldim. Onlarda önce binanın içinde dolanmışlar o sırada merdiven altındaki dolabı kaldırıp altındaki çelik kasayı buluyorlar. Onu poşete koyuyorlar ve bisikletim ile birlikte alıp götürüyorlar. Normalde bisikletin yenisi alınabilir. Ancak bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın bana hediye etmiş olduğu için maneviyatı çok büyük bir bisikletti. Çok üzüldüm benim daha önce küçük bir bisikletim vardı sürerken bağladığım ses sisteminde Dombra müziği çalıyordu. O sırada videomu çekmişler Cumhurbaşkanımız çok üzülmüş ve bana en iyisinden bisiklet göndermiş üzerinde de mührü vardı” dedi.
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