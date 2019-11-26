Son 3 yıldır yıkım tartışmalarına sahne Trabzon'daki Barma Yaylası Turbalığı, Cumhurbaşkanı kararı ile, "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n Rize'deki Ayder Yaylası için "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Hiç kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak" açıklaması yapmıştı. Bu açıklamaların ardından bölgedeki illerinin valilikleri yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçmişti.

2018 yılında ilk etapta Trabzon'da bin 750, Giresun'da bin 700, Rize'de 350, Gümüşhane'de ise 306 olmak üzere toplam 4 bin 106 kaçak yapı için yıkım kararı alınmıştı. Bölgede ilk yıkımlar Uzungöl Tabiat Parkı'nı da bünyesinde bulunduran Trabzon'un Çaykara ilçesinde gerçekleştirilmişti. Ekipler, ilçede 6 yaylada tespit edilen 573'ü tamamlanmış, 203'ü yapım aşamasında, 776 kaçak yapı için harekete geçti. Ekiplerin hedefinde yaylalardan biri de Çaykara ve Köprübaşı ilçeleri sınırlarında yer alan Barma Yaylası idi. Tepki ve gerginliklere rağmen belli aralıklarla yıkımlara sahne yayla için Cumhurbaşkanlığından flaş bir karar çıktı.

Cumhurbaşkanı kararı ile Trabzon'un Köprübaşı ve Çaykara ilçelerinde bulunan Barma Yaylası Turbalığı artık "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Trabzon'un Köprübaşı ve Çaykara ilçelerinde bulunan Barma Yaylası Turbalığı Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildiği belirtildi. Söz konusu karar, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109'uncu maddesi gereğince verildi.