Erdoğan'dan İmamoğlu mektubu yorumu

17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib ve Libya'daki son gelişmeler hakkında, Berlin sürecini işaret etti. Erdoğan, "Berlin süreci ağırlıklı Libya gibi gözükse de İdlib konusunu da etraflıca gündeme getirmeyi düşünüyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi:
İDLİB'DE YAŞANANLAR: Berlin'de bu konulara Sayın Putin ile etraflıca ele almayı düşünüyorum. İdlib'deki gelişmeler sıkıntı verici. Kuzeybatıdan kuzeydoğuya doğru ciddi sıkıntılar var. 3 şehidimiz oldu. Kendilerine rahmet diliyorum. Bunu biz karşılıksız bırakamayız. Bedelini ödeteceğiz. İdlib'deki son gelişmelerde 20'ye yakın sivil şehit edildi ve bahane hazır. Terör örgütleri şunu, bunu yapıyor... Hepsi yalan. Tüm bu olaylar karşısında Berlin süreci ağırlıklı Libya gibi gözükse de İdlib konusunu da etraflıca gündeme getirmeyi düşünüyorum.
LİBYA'DA SON DURUM: Hafter güvenilir bir adam değil. Bombalamaya devam ettiler. Berlin'de görüşeceğiz. Temenni ederim ki verdikleri sözün arkasında dururlar, aksi takdirde takipçisi olacağız.
KANAL İSTANBUL: Bu mektup gizli, bir mektup. Kendisi açıklama yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum. Anlattıklarınızdan daha farklı şeyler var. Bunu açıklamama gerek yok. Kişiye özel bir mektupsa bu şahsa aittir, açıklamam doğru olmaz. Kanal İstanbul, şahsımın konusu değil, bizim konumuz. Belediye başkanlığımdan bu yana adımını attığımız konu. Son günlerde bir şey ortaya çıktı; CHP'liler yer kapatıyor diye. Benim derdim değil. Bugün dünyada İspanya'da, Miami'de yer alanlar var kimse 'Niye aldın' diyor mu? Yasal düzenlemeler yaptık. Yabancılara da bu arazilerimizin satışını açtık. Bununla ilgili olarak Kanal İstanbul güzergahında satışların yapılması imkanını tanımış değiliz. Bizim derdimiz Kanal İstanbulla dünyaya bir mesaj veriyoruz. Nasıl Süveyş, Panama varsa biz de şimdi sürekli olarak çevremizi tehdit eden bu geçişe karşı kendimiz bir kanal yapıyoruz. Bu Kanal İstanbul'a farklı bir güzellik getirecek. Belediyecilik, kamu yönetimi planlama üzerine hayatını sürdürür. Biz Kanal İstanbul'da kararlıyız, finansman noktasında ciddi arayış söz konusu değil. Birkaç içinde bunu açıklayacağız.
ADİL ÖKSÜZ: Şu anda yakalanma noktasına geldiyse, gözünün yaşına bakmayız. Bu konuda MİT, emniyet çok ciddi bir dayanışma içinde süreci işletiyor. Fizan'da olsa alır geliriz.
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