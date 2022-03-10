Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı devam ederken Türkiye eksenli diplomasi trafiği de hızlandı. Antalya'daki zirvenin ardından yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme öncesi son durumu Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar haberturk.com'a değerlendiriyor.

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