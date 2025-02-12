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        Haberler Gündem Erdin'in şüpheli kaybında flaş gelişme!

        Erdin'in şüpheli kaybında flaş gelişme!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, Erdin'in şüpheli kaybı konuşulmaya devam ediyor. Erdin'in şüpheli kaybında sır perdesi hala aralanamazken, bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. Erdin'in amcası, canlı yayına bağlanarak çok önemli açıklamalar yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 21:23 Güncelleme: 12.02.2025 - 21:23
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        Erdin'in şüpheli kaybında flaş gelişme!
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        Erdin'in oğlu, Efekan'ın “Evin bahçesinin kazılmasını istiyorum”açıklamalarının ardından bir kazılma talebi de Erdin'in amcasından geldi.

        Erdin'in amcası, Erdin ile en son telefonla konuştuğunda arkadan tartışma sesleri geldiğini ve Erdin'in "Hop hop ne oluyor!" diyerek korktuğunu anlattı. Bu olaydan sonra da Erdin'den bir daha haber alamadığını ifade etti.

        ERDİN O EVİN BAHÇESİNDE Mİ?

        Didem Arslan Yılmaz bu açıklamaların ardından Yaşar'a sorular sormaya başladı. Yaşar'ın gergin tavırları dikkat çekti. “Yaşar ne saklıyor?” sorusu bir kez daha gündeme geldi.

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