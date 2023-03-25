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Erden Timur'dan Zaniolo ve Ziyech itirafı!

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, mali genel kurulda Nicolo Zaniolo ve Hakim Ziyech için transfer itirafında bulundu

Giriş: 25.03.2023 - 15:11 | Güncelleme: ABONE OL
Erden Timur'dan Zaniolo ve Ziyech itirafı!
HABERTURK.COM

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, mali genel kurulda açıklamalarda bulundu.

Erden Timur, Zaniolo transferi için, “Nicolo Zaniolo, biz almadan 6 gün önce 30 milyon Euro’ya Bournemouth'a satılıyordu. Biz son gece, 5 yıl vadeyle, ilk ödemesi kasım ayında olmak üzere, yarı fiyatına 15 milyon Euro’ya aldık” ifadelerini kullandı.

Hakim Ziyech hakkında da konuşan Timur transfer için itirafta bulundu, ''"Nasıl aldık diye şey yaparsak, biz transferin son gününde şöyle bakıyorduk, "Ya oyuncunun son anda vazgeçtiği ya da kulübün son anda vazgeçtiği". Öyle durumlarda travmatik bir şey oluyor. Oyuncu kulübe, kulüp oyuncuya küsüyor. 2 tane oyuncu bulduk. Bir tanesi kulübünde kaldı. 3 dakika farkla kulübü yetiştiremedi bu da Hakim Ziyech'ti. Chelsea, 3 dakika ile yetiştiremedi, kaldı. Diğeri de Zaniolo'ydu. Seneye de sözleşmesi dolacağı için, seyircisi evi bastığı için, Roma'yı terk ettiği için 30 milyon euro'luk oyuncuyu 15 milyon euro'ya aldık. Cebimizden de bir kuruş çıkmadı. Mantığını da anlattım. 6 ay oynamayacaktı Roma'da. Bir sene sözleşmesi kalmış oluyordu. 6 ay oynamamış ve son senesi kalmış bir oyuncuyu 30 milyon euro'ya satamayacaklardı. Bizim de transfer dönemimiz uzun olduğu için böyle oldu." ifadelerini kullandı.

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