Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, basın toplantısı düzenledi. Timur," "Şu anda oyuncular için yazılı olarak kulübe gelmiş bir teklif yok. Sözlü olarak var." dedi. Timur açıklamalarında şunları dile getirdi:

"13 yerli, 13 yabancı, 23 altyapı oyuncumuz var. Toplam 46 oyuncumuz var. 21 oyuncumuz da kiradan dönüyor. Kamuoyunu geçici olarak mutlu etmek için değil kalıcı olarak çözüm üretmek için aksiyonlar alacağız. "Basketbolla ilgilenmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl basketbolda da hedef büyüdü. 5 yıllık bir planlama yaptık."

"İYİ KADROLAR KURULACAK"

"Hocamızın raporuna göre takviye edeceğimiz pozisyonlar var. Görüşmelere başlanmıştı zaten, devam ediyor. Seçimden önce yapılmış olan belli görüşmeler var. Şu sonuç çıkmasın; Ucuza az değil, gerçekten para verilmesi gereken yerde verilecek. İyi kadrolar kurulacak"

"İlk 11'de 3 yerli olacağı için farkı yaratacak olan burası. Önümüzdeki haftadan itibaren aksiyonların sonucu gelecek. Stratejik sıralama yapmıyoruz. Ana kadroyu ise herkesi tatmin edecek ölçüde, Galatasaray'ın çıkarlarına uygun biçimde oluşturacağız."

"TRANSFERDE İKİ ÜÇ AY GERİDEYİZ"

"Transferde 2-3 ay gerideyiz. Normalde 1 yıl önceden başlar bu çalışmalar. Bu farkı kapatmak için çok yoğun uğraşlar veriyoruz. Geçici olarak mutlu etmek değil de, kalıcı olarak çözüm sağlamak için çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta sonuçlarını göreceğiz.

Mevcut kadro bütçemiz 67 milyon euro. Futbolun bütçesi gitgide azalıyor. Sistemsel yapılanmaya dikkat ediyoruz.

Ana kadroyu herkesi tatmin edecek şekilde takviye edeceğiz. Sezonu pazartesi günü açıyoruz, hazırlık maçları belirlendi, hocamız da onayladı."

"SAYIN TORRENT SADECE YÜZDE 5 İNDİRİM YAPABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"

"Sensibile indirim yaptı, sulh yoluyla anlaştık. Sayın Torrent, sadece yüzde 5 indirim yapabileceğini söyledi. İndirim olursa ödemeleri yaparız, yoksa dava yoluyla olur demiştik. Orada öyle bir sonuçlandırma oldu.

"OKAN HOCA, YUNUS, EMRE VE OKAN'I İSTİYOR"

Okan hoca Yunus'u, Emre'yi ve Okan Kocuk'u kadroda görmek istiyor. Kampta bizimle birlikte olacaklar.

Sezonu pazartesi açıyoruz. Kamp 7-19 Temmuz Avusturya'da, Graz yakınlarında. Hazırlık maçları ayarlandı, hocamız onayladı. 26-30 Temmuz için Innsbruck tarafına gidiyoruz, oradaki hazırlık maçları da ayarlandı. En geç 31'inde Türkiye'ye döneceğiz."

"KEREM VE MARCAO ÖNEMLİ OYUNCULARIMIZ"

"Kerem ve Marcao ile devam etmek istiyoruz. İkisi de önemli oyuncularımız. Satış yapmak istemiyoruz. Onların farklı hayalleri olabilir, bunu henüz konuşmadık. Bizim niyetimiz devam etmek.