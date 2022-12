Erden Timur, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada kamp yaptıkları Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ın şampiyonluk için yeterli bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Timur, takviye gerekmesi durumunda riske edemeyecekleri bir sezon yaşadıklarını belirtti.

Teknik direktör Okan Buruk'un da kadroyu şu an için yeterli gördüğünü ifade eden Timur, "Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk, her takım için olduğu gibi bizim için de çok önemli. Bu sene şampiyon olacağız. Belki de 1 golle olacağız. Bu ihtimalleri düşünerek yüzde 1 dahi çok önemli. Her ayrıntıyı değerlendirmek gerekiyor. O yüzden kadroyu güçlendirme noktasında katkı verecek bir şey olursa, onun yapılması gerekiyor. Sakatlıklar, cezalılar... Bunlar yaşanacak. Önemli bir deplasmana gideceksiniz, oyuncu sakat. Risk alınacak bir zaman değil. Son zamanların en rekabetçi yılı. Takviye gerekiyorsa elbette yapılacak." ifadelerini kullandı.