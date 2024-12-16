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        Haberler Gündem Çevre Erdemli'de kestane fidanı dağıtıldı | Son dakika haberleri

        Erdemli'de atıl araziler için çiftçilere kestane fidanı dağıtıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde atıl arazilerin tarımda değerlendirilmesi için 29 çiftçiye 1800 kestane fidanı dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:51 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:51
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        Erdemli'de kestane fidanı dağıtıldı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla "Marjinal Arazilerde Kestane Üretimi Projesi" başlatıldı.

        Proje kapsamında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde düzenlenen programda, 29 çiftçiye 1800 kestane fidanı verildi.

        Vali Ali Hamza Pehlivan, projede pilot bölge seçilen Karahıdırlı Mahallesi'ndeki 110 dekar alanda üretimin yapılacağını söyledi.

        Pehlivan, "marjinal" olarak nitelendirilen ve birinci derecede tarım arazisi olmayan alanların ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu türlerle tarımı teşvik etmiş ve ekonomiye kazandırmış oluyoruz. Bir taraftan ağaçlandırma yaparak erozyonu önlüyoruz. Faydalanıcı ailelere de ekonomik destek verilmiş olunuyor" dedi.

        Programa Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Karagöz ile Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de katıldı.

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