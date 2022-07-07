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Erdem Kınay: Fiyatını ben bile bilmiyorum!

Bebek'te ilginç aracıyla seyir halindeyken görüntülenen Erdem Kınay, "Bu arabadan Türkiye'de bir tek bende var. Fiyatını ben bile bilmiyorum" şeklinde konuştu

07.07.2022 - 09:34 | Güncelleme: ABONE OL
Erdem Kınay ilginç otomobiliyle: Fiyatını ben bile bilmiyorum! - Magazin haberleri
"Fiyatını ben bile bilmiyorum!"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Erdem Kınay, önceki gün ilginç otomobili ile Bebek'te trafikte görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ve sahil turuna çıktığını söyleyen Kınay, "Bu arabadan Türkiye'de bir tek bende var." dedi.

"FİYATINI BEN BİLE BİLMİYORUM"

Gazetecilerin, "Fiyatı ne kadar peki?" sorusuna da yanıt veren Erdem Kınay, "Fiyatını ben bile bilmiyorum." açıklamasını yaptı.

Kınay, ardından turuna kaldığı yerden devam etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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