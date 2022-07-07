"Fiyatını ben bile bilmiyorum!"

Erdem Kınay ilginç otomobiliyle: Fiyatını ben bile bilmiyorum! - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Erdem Kınay, önceki gün ilginç otomobili ile Bebek'te trafikte görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ve sahil turuna çıktığını söyleyen Kınay, "Bu arabadan Türkiye'de bir tek bende var." dedi.

"FİYATINI BEN BİLE BİLMİYORUM"

Gazetecilerin, "Fiyatı ne kadar peki?" sorusuna da yanıt veren Erdem Kınay, "Fiyatını ben bile bilmiyorum." açıklamasını yaptı.

Kınay, ardından turuna kaldığı yerden devam etti.