Erdal Özyağcılar: Konservatuvar yıllarım

Özyağcılar, paylaşımına şu notu düştü: Albümlerin arasından İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrenci hüviyet kartım çıkıverdi karşıma. Fotoğrafıma baktım üzmedi beni şimdiki halim. Konservatuvar yıllarım hepsi buram buram hâlâ yüreğimde hüzünlenmedim. Sadece yıllar önce bu mesleğe gönül verip adım attığım için binlerce kez şükürler olsun dedim.