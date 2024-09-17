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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Erdal Öz Edebiyat Ödülü Necati Tosuner’in oldu

        Erdal Öz Edebiyat Ödülü Necati Tosuner’in oldu

        2008 yılından bu yana düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, bu yıl Necati Tosuner'e verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 00:45 Güncelleme: 17.09.2024 - 00:45
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        Erdal Öz Edebiyat Ödülü Necati Tosuner'e
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        2008 yılından bu yana düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, bu yıl Necati Tosuner’e verildi. 15 Eylül Pazar günü toplanan seçici kurul, usta yazarı şu gerekçeyle ödüle değer gördü: İlk öykü kitabı Özgürlük Masalı’ndan bu yana 60 yıldır, edebiyatın farklı türlerindeki yapıtlarında, toplumsal hayatın açık ve saklı baskıları karşısında bireyin yaşadığı zorunlu ve seçilmiş yalnızlıkları, sancıları, Türkçenin ve yazının olanaklarını her yeni kitabında daha ileri taşıyarak kaleme alan Necati Tosuner’e…

        Erdal Öz Edebiyat Ödülü seçici kurulu bu yıl şu isimlerden oluşuyordu: Metin Celal, Nilüfer Kuyaş, Murat Yalçın, Behçet Çelik, Jale Özata Dirlikyapan, Ayşe Sarısayın ve Faruk Duman. Kurulun birinci üyesi, her yıl toplantıya başkanlık yaptıktan sonra ayrılıyor ve yerine yeni bir üye seçiliyor. Bu yıl Metin Celal başkanlık yaparak ayrıldı. Yerine seçici kurulun davetiyle Yalçın Armağan katıldı.

        Ödül töreninin yeri ve tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

        NECATİ TOSUNER

        1944 yılında Ankara’da doğdu. Dört yaşındayken sakat kaldı. 1963’te ilk öyküsünü yayımladı. 1966’da İstanbul-Pertevniyal Lisesi’ni bitirdi. Bir süre Basın İlan Kurumu’nda çalıştı. Sonra birkaç yıl Almanya’da bulundu. 1977 yılında Derinlik Yayınları’nı kurdu, yayınevini 1986’da kapattı. 1983’te reklamcılık alanında çalışmaya başladı ve 1996 yılında emekli oldu.

        ESERLERİ

        Öykü: Özgürlük Masalı (1965), Çıkmazda (1969), Kambur (1972), Sisli (1977), Necati Tosuner Sokağı (1983), Çılgınsı (1990), Bir Tutkunun Dile Getirilme Biçimi (1997), Güneş Giderken (1998), Yakamoz Avına Çıkmak (2007), Salgında Öyküler (2021), Daldaki Kuş (2023).

        Roman: Sancı.. Sancı… (1977), Yalnızlıktan Devren Kiralık (2000), Bana Sen Söyle(2002), Kasırganın Gözü (2008), Susmak Nasıl da Yoruyor İnsanı! (2013), Korkağın Türküsü (2014), Çırpınışlar (2016), Sen ve Kendin (2020).

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        Deneme: Elde Kitap (2005).

        Çocuk Kitapları: Keleş Osman Evden Kaçıyor (1977), Keleş Osman’ın “Tarih”le Başı Dertte (1977), Dayım Balon Olmuş... (1977), Arda’nın Derdi Ne? (2011), Dur Bakalım Petek (2012), Kitabın Adı (2015), Yaz Sevenler Kış Sevenler (2019).

        Tiyatro Oyunu: Fareli Sokağın Kızı (1991).

        ÖDÜLLER

        Kambur’da yer alan “İki Gün” adlı öyküsüyle TRT Öykü Başarı Ödülü (1971)

        Sancı.. Sancı... ile Türk Dil Kurumu Roman Ödülü (1978)

        Bir Tutkunun Dile Getirilme Biçimi’nde yer alan “Armağan” adlı öyküsüyle Haldun Taner Öykü Ödülü’nde birincilik (1997)

        Güneş Giderken’le Sait Faik Hikâye Armağanı (1999)

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        Elde Kitap’la Ömer Asım Aksoy Deneme Ödülü (2006)

        Kasırganın Gözü’yle Attilâ İlhan Roman Ödülü (2008)

        Arda’nın Derdi Ne? ile Türkan Saylan Jüri Özel Ödülü (2011)

        Troya Edebiyat Ödülü (2013)

        Uluslararası Ankara Öykü Günleri Onur Ödülü (2014)

        Türkiye Yazarlar Sendikası Emek Edebiyat Ödülü (2014)

        Susmak Nasıl da Yoruyor İnsanı! ile Tepeyran Roman Ödülü (2014)

        İzmir Öykü Günleri Onur Ödülü (2016)

        Nilüfer Çocuk Kitaplığı Onur Konuğu (2018)

        Kartal Kitap Fuarı Onur Ödülü (2021)

        Muratpaşa Edebiyat Günleri Onur Ödülü (2022)

        Kitap dergisi Ömür Boyu Emek Ödülü (2023)

        Salgında Öyküler’le Yunus Nadi Öykü Ödülü (2023)

        Ankara Öykü Günleri Onur Konuğu (2024)

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        #Necati Tosuner
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