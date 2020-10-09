Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970'de dünyaya geldi.Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Sinema

Acı Kiraz (2020)

Kapı : Nihat Durak - (2019) - Efrem

Çiçero : Serdar Akar - (2019) - Elyesa Bazna

Tiger Zinda Hai : - (2017) -

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku : Çiğdem Vitrinel - (2014) - Arif

Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar - (2013) - Behzat Ç.

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar - (2011) - Behzat Ç.

Kurtlar Vadisi Filistin : Zübeyr Şaşmaz - (2010) - Moşe ben Eliezer

Bal : Semih Kaplanoğlu - (2010) - Yakup

Kardelen : Mehmet Güneş - (2010) - Servet

Vali : Çağatay Tosun - (2008) - Faruk Yazıcı

Hayat Var : Reha Erdem - (2008) - Baba

Eve Giden Yol : Semir Aslanyürek - (2006) - Mahmut

Barda : Serdar Akar - (2006) - Nasır

Dizi

Çocukluk (2020-)

Adı Efsane (2017) - Tarık Aksoy

46 Yok Olan (2016) - Murat Günay

Reaksiyon : (2014) - Yavuz Aslan

Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü - (2011) - Başkomiser Behzat Ç.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Doğan Ümit Karaca - (2010 - 2013 ve 2019) - Başkomiser Behzat Ç.

Vali : M. Çağatay Tosun - 2009

Es-Es : Bahadır İnce - 2008 - Işık Öğretmen

Ayrılık : Metin Balekoğlu (2009) - Abdullah Şamil

Köprü : Sadullah Şentürk - (2006 - 2008) - Vali Faruk Yazıcı

Seni Çok Özledim : Dilek Gökçin (2005) - Sado

Ödünç Hayat : Nihat Durak - (2005) - Mustafa

Körfez Ateşi : Veli Çelik - 2005

Kasırga İnsanları : Nihat Durak - (2004) - Yunus

Mars Kapıdan Baktırır : Jale İncekol - (2004) - Süha

Tatlı Hayat : Bora Tekay - 2003