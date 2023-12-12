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        Haberler Magazin Erberk kardeşler 24 oldu - Magazin haberleri

        Neşe Erberk'in kızları 24 oldu

        Türkiye eski güzeli Neşe Erberk kızlarının doğum gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 15:22 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:46
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          1983'te Türkiye Güzeli, 1984 yılında da Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk 1999 yılında Ayk Gurdikyan ile evlenmişti.

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          Çift aynı yıl üçüzleri Alin, Lara ve Selin’i kucağına almıştı. Erberk’in kızları büyüdü 24 yaşına bastı.

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          Sosyal medya hesabından doğum günü fotoğraflarını paylaşan Erberk altına, 'İyi ki doğmuṣsunuz... İyi ki doğurmuṣum. Üç nesil bir arada kutlamanın keyfini yaşıyoruz' notunu düştü.

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          Erberk'in paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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          Tescilli güzel Neşe Erberk'in kızı Selin Erbek Gurdikyan, 2022 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ve üçüncüsü olmuştu. Selin Gurdikyan daha sonra Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ama dereceye girememişti.

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