Neşe Erberk'in kızları 24 oldu
Türkiye eski güzeli Neşe Erberk kızlarının doğum gününü kutladı
- 1
1983'te Türkiye Güzeli, 1984 yılında da Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk 1999 yılında Ayk Gurdikyan ile evlenmişti.
- 2
Çift aynı yıl üçüzleri Alin, Lara ve Selin’i kucağına almıştı. Erberk’in kızları büyüdü 24 yaşına bastı.
- 3
Sosyal medya hesabından doğum günü fotoğraflarını paylaşan Erberk altına, 'İyi ki doğmuṣsunuz... İyi ki doğurmuṣum. Üç nesil bir arada kutlamanın keyfini yaşıyoruz' notunu düştü.
-
- 4
Erberk'in paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
- 5
Tescilli güzel Neşe Erberk'in kızı Selin Erbek Gurdikyan, 2022 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ve üçüncüsü olmuştu. Selin Gurdikyan daha sonra Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ama dereceye girememişti.