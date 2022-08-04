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Erasmus nedir ve nasıl yapılır? Erasmus'a gitmek için ne yapmak gerekiyor ve İngilizce gerekli mi?

Erasmus nedir ve nasıl yapılır? Erasmus'a gitmek için ne yapmak gerekiyor?

Her sene yüzlerce öğrenciye yurt dışında okuma imkanı veren Erasmus öğrenci değişim programı bu dönemde de öğrencilerin merak konularından biri. Erasmus için ortalama lazım mı, Erasmus'ta ne kadar para harcayacağım, Erasmus için dil gerekiyor mu gibi sorular ilk akla gelenler oluyor. İşte, Erasmus hakkında bilgiler...

04.08.2022 - 13:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • Son dönemlerde çokça araştırılan konulardan bir tanesi de yurt dışında eğitim almanın yolları. Erasmus bu yollardan sadece bir tanesi ama gerçekten önemli bir yeri kaplıyor. Herkesin en az bir kere adını duyduğu ama tam bilinmeyen bu Erasmus projesi nedir? İşte, Erasmus hakkında merak edilenler.

  • ERASMUS NEDİR?

    Erasmus öğrenci değişim programı, öğrencilerin en az 2 ay en fazla da 1 yıl olacak şekilde yurt dışında eğitim görmesini sağlayan bir Avrupa Birliği projesidir. Bu programa katılmak için lisans ya da lisansüstü programlardan birinde eğitim görüyor olmanız yeterlidir.

  • ERASMUS İÇİN GEREKLİLİKLER NELERDİR?

    Erasmus Programı'na üniversite lisans programlarının (hazırlık dışında) birinci yılını tamamlamış, genel not ortalaması 2.20 nin üstünde olan tüm öğrenciler başvurabilir. Başvuran öğrencilerin yurtdışında eğitim alabilecek düzeyde (en az B1) yabancı dil bilmeleri gerekmektedir. Her okul kendine özel bir dil sınavına öğrecilerini sokarlar. Öğrencinin genel not ortalaması ve bu yabancı dil sınavından alınan notun ortalamaları bize Erasmus notunu verir ve bu not ile öğreciler yurt dışında gidecekleri okulları belirlerler.

  • ERASMUS'TA HARCALAMARI KİM KARŞILAR?

    İstenen sıralamayı yakalayabilen öğrencilere belli bir hibe veriliyor. Bu hibe 2019 yılına göre aylık 1 ve 2. Grup ülkelerde öğrenim için 500€, Staj için 600€ Euro iken, 3.grup ülkelerde öğrenim için 300€, staj için ise 400€ olarak belirlenmiştir. Hibelerin (%70'i yurtdışına çıkmadan %30'u ise yurtdışından döndükten sonra verilmektedir. Hibe dışında herhangi bir yardım maalesef ki bulunmamaktadır. Kalacak yeri, yeme-içme masraflarınız ve orda gezdiğiniz yerler için cebinizden harcama yapmanız gerekmektedir. Eğer hibe kazanamadıysanız birikiminizi önceden yapmanızı tavsiye ederiz. 

     

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