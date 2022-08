ERASMUS İÇİN GEREKLİLİKLER NELERDİR?

Erasmus Programı'na üniversite lisans programlarının (hazırlık dışında) birinci yılını tamamlamış, genel not ortalaması 2.20 nin üstünde olan tüm öğrenciler başvurabilir. Başvuran öğrencilerin yurtdışında eğitim alabilecek düzeyde (en az B1) yabancı dil bilmeleri gerekmektedir. Her okul kendine özel bir dil sınavına öğrecilerini sokarlar. Öğrencinin genel not ortalaması ve bu yabancı dil sınavından alınan notun ortalamaları bize Erasmus notunu verir ve bu not ile öğreciler yurt dışında gidecekleri okulları belirlerler.