ERASMUS'TA HARCALAMARI KİM KARŞILAR?

İstenen sıralamayı yakalayabilen öğrencilere belli bir hibe veriliyor. Bu hibe 2019 yılına göre aylık 1 ve 2. Grup ülkelerde öğrenim için 500€, Staj için 600€ Euro iken, 3.grup ülkelerde öğrenim için 300€, staj için ise 400€ olarak belirlenmiştir. Hibelerin (%70'i yurtdışına çıkmadan %30'u ise yurtdışından döndükten sonra verilmektedir. Hibe dışında herhangi bir yardım maalesef ki bulunmamaktadır. Kalacak yeri, yeme-içme masraflarınız ve orda gezdiğiniz yerler için cebinizden harcama yapmanız gerekmektedir. Eğer hibe kazanamadıysanız birikiminizi önceden yapmanızı tavsiye ederiz.