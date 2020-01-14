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Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 Nisan 2011’de Gümüşörgü Jandarma Karakolu'nda askerlik yaparken arkadaşının silahından çıkan kurşunla şehit olan er Sevag Şahin Balıkçı davasında karar çıktı.
Bulut Kutlu’nun haberine göre, sanık Kıvanç Ağaoğlu, 2013’teki askeri mahkemedeki ilk yargılamada 4 yıl 5 ay hapis cezası almıştı. Dava, 8 Şubat 2018’de sivil mahkemede yeniden görülmeye başlanmıştı. Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanığın Sevag Balıkçı’yı olası kastla öldürdüğünü kabul etti. Avukat Erkan Şenses davaya ilişkin, “Karar askeri mahkemelerin kaldırılmasının ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Zira askeri mahkeme delillere ve tüm itirazlarımıza rağmen olayın bilinçli taksirle gerçekleştiğini kabul etmişti” dedi.
DAVA SİVİL MAHKEMEDE DEVAM ETTİ
Kozluk'ta 4 Nisan 2011'de vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Ermeni asıllı er Balıkçı'nın ölümünün ardından açılan dönemin Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı Askeri Mahkemesinde görülen davada 26 Mart 2013'te sanık Kıvanç Ağaoğlu, ‘bilinçli taksirle adam öldürmek’ suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Askeri mahkemelerin kaldırılması üzerine dava Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Ağaoğlu, kimseyi bilerek vurmadığını, olayda herhangi bir kasıt taşımadığını iddia etti. Mahkemeye heyeti Ağaoğlu'na ‘olası kastla adam öldürmek’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Sanığın kaçma şüphesini de dikkate alarak tutuklanmasına karar verdi.
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