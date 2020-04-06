06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ePTTAVM maske dağıtımını ücretsiz bir şekilde yapılacağının duyurulmasının ardından gündemde geniş yer buldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma, pazar ve market gibi kalablık yerlerde kullanılması zorunlu olan maskenin ücretsiz dağıtılacağı haberi üzerine vatandaşların yoğun ilgisinin olduğu ePTTAVM'nin internet sitesi kısa sürede kilitlendi. ePTTAVM'nin internet sitesinden alınan başvuru formunun kaldırıldığı ve yerine, başvuruların bundan sonra e-Devlet'ten alınacağının belirtildiği bir duyurunun yer aldığı görüldü. İşte ePTTAVM maske dağıtımı ile ilgili detaylar...
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara maske dağıtılacağını açıkladı.
EPTTAVM ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?
ePTTAVM üzerinden yapılacak başvurularda yoğunluğun yaşanması ve sitenin kısa sürede kilitlenmesinin ardından başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı belirtildi. Açıklamada "Değerli vatandaşlarımız, Yoğun ilginize teşekkür ediyoruz. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU
EPTTAVM MASKE DAĞITIMINI ALTUN AÇIKLADI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, "https://maske.epttavm.com" adresindeki formu dolduran, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini kaydetti.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 5, 2020
Maskeler, PTT kargo ile ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılacak.
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