Epiphaneia Antik Kenti'nde Takvimler Mozaiği bulundu

Mozaikler, dünyada eşi benzeri olmayan kırsal aktivitenin anlatıldığı Takvimler Mozaiği ve her ayın karşılığında bir personifikasyon (kişileştirme) var. Biz bu sene yaptığımız kazılarda haziran ve temmuz ayının personifikasyonuna rastladık. Burada geometrik bir bordür içerisinde figürler ve yazıtlı anlatımlar var. Yazıtlarda ise ayın anlatımı ve yanında buna denk gelen Roma astrolojisindeki burçlar bulunuyor."