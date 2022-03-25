Epilepsiyle ilgili ön yargıları yıkma günü: Mor gün

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Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, 26 Mart Mor Gün - Epilepsi Farkındalık Günü kapsamında düzenlediği online basın toplantısıyla epilepsi hastalarının karşılaştıkları ön yargıların sosyal ve iş yaşamlarına etkilerine dikkat çekerek, Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası kapsamında hayata geçirdikleri çalışmaları paylaştı. Basın toplantısına; Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seher Naz Yeni ve dernek yönetimi katıldı.

'MOR GÜN'ÜN HİKAYESİ

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, 'Mor Gün'ün anlamıyla ilgili şunları paylaştı: “Epilepsi hastası 8 yaşındaki Cassidy Megan, toplumda epilepsi ile ilgili ön yargıların yıkılmasını ve epilepsi hastalarının kendilerinin yalnız olmadıklarını bilmelerini sağlamak amacıyla 2008 yılında başlattığı Mor Gün hareketi, günümüzde tüm dünyada epilepsi farkındalık günü olarak kutlanıyor” dedi.

EPİLEPSİ HASTALARINDAN RAHATSIZLIK DUYANLARIN ORANI YÜZDE 60

Epilepsi Farkındalık Araştırması sonuçlarına göre ülkemizde çevresinde epilepsi hastası bireylerin olmasından rahatsızlık duyanların oranının yüzde 60 olduğunu belirten Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, “Epilepsi bulaşıcı bir hastalık değil. Diğer kronik hastalıklardan farklı düşünmemeliyiz. Epilepsi hastalığından rahatsız olduğunu belirten kişiler ailemizden biri, arkadaşımız ya da komşumuz olabilir. Bu yüzden hepimize görevler düşüyor. Daha fazla bilinçlenmeli ve bilinçlendirmeliyiz” diye konuştu.

EPİLEPSİ NÖBETLERİNİ AZALTACAK TAVSİYELER

Epilepsinin nöbetlerle ilerleyen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nerses Bebek, hastaların nöbetlerini tetikleyebilecek faktörlerden uzak durmaları gerektiğini belirterek şu tavsiyelerde bulundu: “Uzun süren açlık ve susuzluk süresi epilepsi hastalarının nöbetlerini tetikleyebilir, hastalar bu konuda dikkatli olmalı. Çay, kahve, kola gibi uyarıcı maddelerin aşırı tüketiminden kaçınılmalı. Gereksiz kaygı, endişe ve stresten uzak durulmalı. Nöbet kontrolü için ekran başında geçirilen sürelere dikkat edilmeli; çünkü epilepsi hastalarının yüzde 3’ünün nöbetlerini parlak, yanıp sönen ışıklar tetikler. İlaçların düzenli kullanımı çok önemli. Tek doz atlamak nöbet geçirmeye neden olmayabilir; ancak hastaların birden fazla dozu atlamaları halinde nöbet geçirme riski artar, nöbetler kümeler halinde gelebilir. Bu da hastaların hastaneye başvurmasına neden olabilir. Hastaların tedavi protokollerini doğru izlemesi halinde yüzde 70’inin nöbetlerini kontrol altına alabilir. Ve tabii ki kaliteli ve düzenli bir uyku nöbet sıklığını azaltılması için şart.”

EPİLEPSİ HASTASI BİREYİ İŞE ALMAK İSTEMEYENLERİN ORANI YÜZDE 22

Epilepsi hastalarının sosyal yaşamda en çok zorlandıkları alanlardan birinin çalışabilmek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nerses Bebek, Epilepsi Farkındalık Araştırması’na göre; işveren olsam epilepsi hastası bir bireyi işe almak istemem diyenlerin oranının yüzde 22 olduğunu açıkladı. İş verimi açısından bakıldığında, epilepsili bireylrle diğer çalışanlar arasında fark olmadığının tekrarlanan çalışmalarla ortaya konduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bebek, “Epilepsili bireyler, öğretmen, doktor, mühendis ya da sanatçı olabilir ve bu alanda çok da başarılı olabilirler. Kaçınmaları gereken meslekler az da olsa var ve bunlar daha çok tehlikeli işler; örneğin dağcılık, pilotluk, dalgıçlık, itfaiyecilik, kesici alet ve makinelerle ilgili işler” diye konuştu.

EPİLEPSİ FARKINDALIĞI BİRLİKTE YÜRÜNMESİ GEREKEN UZUN BİR YOL

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seher Naz Yeni, UCB Pharma’nın koşulsuz desteğiyle hayata geçirilen Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası kapsamında yürütülen çalışmalarla bu güne kadar on binlerce kişiye ulaştıklarını söyledi. Prof. Dr. Yeni sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizdeki yaklaşık 1 milyon epilepsili birey ve yakınları için toplumdaki ön yargıları yıkana kadar farkındalık yaratmaya devam edeceğiz. Yolumuz uzun, meşakkatli ama ön yargıları hep birlikte kıracağımıza inancımız tam.”

OYUNCU FURKAN ANDIÇ'TAN GÖNÜLLÜ DESTEK

Bu sene ana söylemini #UzunLafınKısası olarak belirledikleri Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının çalışmalarından bahseden Prof. Dr. Yeni, ünlü oyuncu Furkan Andıç’ın kampanyanın gönüllü elçisi olmasıyla ilgili şunları paylaştı: “Furkan Andıç’a bize vermiş olduğu sonsuz gönüllü destekten dolayı bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Bu sene Furkan Andıç’ın da desteğiyle epilepsi hakkında bilinçlendirici kısa videolar hazırladık, Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının sosyal medya hesaplarından bu videoları paylaştık ve geniş kitlelere ulaştırdık.”

TÜRKİYE'NİN SİMGELERİ MOR RENKLE AYDINLATILACAK

Prof. Dr. Yeni, bu yıl kampanyayı çok daha geniş kitlelere ulaştırmak için gerek kamu kurum ve kuruluşları gerek markalarla çok anlamlı iş birlikleri yaptıklarına da dikkat çekerek 26 Mart Mor Gün kapsamında yapılması planlanan çalışmalardan da bahsetti. Prof. Dr. Yeni, 26 Mart Mor Gün kapsamında Amasya Kalesi, İzmir Saat Kulesi gibi ülkemizdeki birçok sembol yapının mor renk ile aydınlatılacağını bildirdi.

EPİLEPSİ FARKINDALIĞI İÇİN MOR KOŞU

26 Mart Mor Gün’de epilepsi farkındalığını artırmak için mor tişörtlerle yapılacak koşu etkinliğinden bahseden Prof. Dr. Yeni, “İstanbul Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği olarak Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası kapsamında, 26 Mart tarihinde Mor Koşu 7K Epilepsi Farkındalık Halk Koşusunda farkındalık için buluşuyoruz. Mor Gün’de Maltepe sahilinde sabah saat 10.00’da epilepsi farkındalığı için yapacağımız bu koşuya tüm halkımızı bekliyoruz. Koşuya katılmak isteyenler Maltepe Belediyesi’nin web sayfasından kayıt formuna ve detaylı bilgiye ulaşabilir” diye konuştu.

"EPİLEPSİ İÇİN BAKIYORUZ"

Epilepsi İçin Bak farkındalık elçisi Furkan Andıç ise şu mesajı verdi: “Epilepsi farkındalığına dair altını çizmek istediğim bazı mesajlar var: Epilepsili bireyler okuyabilir, evlenip çocuk sahibi olabilir, çalışıp iş hayatında başarılı olabilir. Tüm bu ön yargıları ortadan kaldırıyoruz. #UzunLafınKısası ‘Epilepsi İçin Bak’ıyoruz.”

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, herkesi 26 Mart Mor Gün - Epilepsi Farkındalık Günü’nde, Epilepsi İçin Bak Instagram sayfasında yer alan #MorGözlük filtresi ile çekecekleri kendi fotoğraflarını, farkındalık mesajları, #EpilepsiİçinBak ve #UzunLafınKısası etiketleriyle birlikte paylaşmaya ve gönüllü epilepsi farkındalık elçisi olmaya davet ediyor.