Entübe ne demektir? Entübasyon nasıl yapılır? Entübe edilmiş hastanın sağlığı nasıl olur? soruları, Türkiye'deki corona virüs vakaları ile ilgili bilgi veren Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından soruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam saatlerinde verdiği rakamlara göre, Türkiye'de 7 bin 402 corona virüs vakası var. Bugüne kadar 108 vatandaşımız corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 445 iken toplam entübe hasta sayısı 309. Bugüne kadar 70 hasta ise corona virüsü yenerek yaşama yeniden tutundu. Bakan Koca'nın bahsettiği 309 entübe hastanın durumunu daha iyi anlayabilmek için, entübasyon işlemi ve entübe edilmiş hastalarla ilgili detaylar birlikte bakalım.

ENTÜBE NE DEMEKTİ? (ENTÜBASYON)

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Kısacası çoğunlukla solunum yetmezliğindeki hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine entübasyon denir.

ENTÜBE EDİLMİŞ HASTANIN SAĞLIĞI NASIL İLERLER?

Pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekir.

Bu işlem sırasında hastanın rahatsız olmaması, refleks olarak öksürmemesi için uyutucu ilaç verilir. Ancak hastalığının nedenine göre uyuşturucu (uyutucu) ilaç devamlı verilebilir veya kesilebilir. Hasta uyanık iken çevresi ile işaret ya da yazışarak iletişim kurabilir.

Hastanın solunum yetmezliğine yol açan durumu ortadan kalkar veya hafifler, hasta kendi başına yeterli nefesi alır hale gelirse entübasyon işlemi sonlandırılabilir.

Hastanın entübe olduğu süre ne kadar uzun sürerse bu sırada ek sorunlar çıkma ihtimali giderek artar ve ekstübasyon işlemi o kadar zor hale gelir. Ancak entübasyon süresinin kısa tutulması bir tercih içermez, hastanın durumunun düzelmesi ile ilişkilidir. Hekimler entübasyon süresini kısa tutmak için çaba gösterirler.

Suni solunum cihazında 22 günden fazla kalan hastalarda trakeostomi denilen uzun süreli entübasyon yöntemine geçilebilir.