Enkazdan yaralı çıktı! 3 yaşındaydı... Neredesin Batu?

"2 EVLADIM VARDI, 2 EVLADIM DAHA OLDU"

Yürek yakan fotoğraftan geriye çocuklar kaldı...

Kızları Berre Nur ve Begüm Erva ile birlikte artık 4 çocuğu olduğunu söyleyen Aynur Başboğa, "Teyzesi olarak çocuklar bende kalacak. Enkazdan çıkarmışlar. Çocukları ve kardeşimi çıkarmışlar. 1,5 saat içinde herkesi çıkarmışlar. Ama şu an hala yok.

"ANNENİN DE MEZARI BELLİ DEĞİL"

Annenin de mezarı belli değil. Onu da araştıracağız. Batu´nun her ne şekilde olursa olsun bulunmasını istiyoruz. İki evladım vardı, iki evladım daha oldu. Ufak yeğenimi beşiğin içinden almışlar. Beşik onu korumuş. Abisinin de bacağında ezilme vardı. Onun da durumu iyi. 4 gün hastanede yattı. Şu an bir sıkıntısı yok. İyileşme süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜĞÜNÜ BİLSEK, MEZARINI BİLECEĞİZ"

Gökhan Başboğa da bir an önce Yekta Batu´nun bulunmasını isteyerek, "4-5 gün boyunca hem kendi canlarımızı hem başka canları, canımızla, tırnaklarımızla kazıya kazıya, insanlara, kurtarma ekiplerine yardım ederek ulaşabildiğimiz insanlara ulaştık. Ulaşamadıklarımızın çoğu da rahmetli olmuştu. Elimizden geldiğince çocukları aradık. Onları bulmaya çalıştık. O an anlatılmıyor. Öyle bir durum ki, anlatılmaz. Orada yaşamanız gerek. Her yerde ceset kokusu. Alabildiğimizi aldık, alamadığımız enkazın altında kaldı. Allah´ın bir emaneti. Rabbim bizlere bunları bağışladı. İki tane kız evladım vardı. Şimdi iki tane daha Allah´ın emanetleri. Bir miras olarak bizlere kaldı. Biri 8 aylık, biri 6 yaşında. Bir tanesi kayıp. Onu bulamıyoruz. En büyük acı da o. Öldüğünü bilsek, mezarını bileceğiz. Onu da bilmiyoruz. Yaşıyorsa, nerede bilmiyoruz. Bu çok farklı bir şey. O da bizi mahvediyor. Devletimizden ve yetkililerden, bir an evvel bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Depremzede aileyi misafir oldukları Güllü-Bekir Yırtıcı çiftinin evinde ziyaret eden İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ile AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, ailenin kayıp yeğeninin bulunması için yardımcı olacaklarını söyledi. Kaymakam Aslan, ayrıca Başboğa ailesine bir ev kuracaklarını ve maddi-manevi destek olacaklarını da belirtti.