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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ENKA Sanat 10. yılını Sarı Sandalye'yle kutluyor

        ENKA Sanat 10. yılını Sarı Sandalye'yle kutluyor

        ENKA Sanat, Sarı Sandalye'nin Samuel Beckett'in Godot'yu Beklerken adlı eserinden uyarladığı "Estragon Şapkasını Lucky'ninkinin Yerine Giyer ve Lucky'nin Şapkasını Vladimir'e Uzatır" isimli oyununu, 14 Nisan Pazartesi akşamı ENKA Oditoryumu'nda tiyatroseverlerle buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 00:06 Güncelleme: 08.04.2025 - 00:06
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        ENKA Sanat 10. yılını Sarı Sandalye'yle kutluyor
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        Sarı Sandalye, kuruluşunun 10. yılında sahnelediği “Estragon Şapkasını Lucky’ninkinin Yerine Giyer ve Lucky’nin Şapkasını Vladimir’e Uzatır” ile izleyicileri “beklemek” ve “var olmak” kavramları üzerine derin bir sorgulamaya davet ediyor. Oyun, Beckett’in metniyle insanın doğumdan ölüme kadar olan yaşam yolculuğuna, "bekleyiş" kavramının derin katmanlarına odaklanarak, seyircilere sıra dışı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

        Doğa Nalbantoğlu’nun yazıp yönettiği, ışık tasarımını Doğa Nalbantoğlu ve Fırat Akın’ın, özgün müziklerini Yusuf Tan Demirel’in, kostüm tasarımını Kayra Belen Yardımcı’nın, dekor tasarımını Kayra Belen Yardımcı ve Doğukan Taylan Vargün’ün, dış göz ve afiş tasarımı Doğa Öktem’in yaptığı, Kardeşlerin Masalı bölümü Yusuf Tan Demirel tarafından yazılan oyunda oyuncu kadrosunu Emirhan Altunkaya, Emre Yıldızlar, Gül Doğa Selvi, İrem Kalaycıoğlu, Kayra Belen Yardımcı, Şeyiba Ceren Ülgen, Yusuf Tan Demirel oluşturuyor.

        “Estragon Şapkasını Lucky’ninkinin Yerine Giyer ve Lucky’nin Şapkasını Vladimir’e Uzatır”, 14 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.

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        #Enka Sanat
        #ENKA Oditoryumu
        #Sarı Sandalye
        #tiyatro
        #OYUN
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