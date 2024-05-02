ENJSA- Enerjisa Enerji Hisse Senedi Temettü yattı mı, bugün mü yatacak, saat kaçta yatacak?

01.01.2023 - 31.12.2023 döneminde oluşan 4.423.808.287,49 TL konsolide bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere toplam 3.295.182.418,26 TL kâr payının (Brüt %279 Net %251) 1.181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına,

Genel kurul tarafından belirlenip onaylanmak üzere nakit kar payı dağıtımının Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren sekiz hafta içerisinde tamamlanmasının önerilmesine karar verilmiştir.

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, bir şirketin dönem karından, belli bir miktarı nakit para olarak hisse sahiplerine dağıtmasıdır.