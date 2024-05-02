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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ENJSA- Enerjisa Enerji Hisse Senedi Temettü yattı mı, bugün mü yatacak, saat kaçta yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        ENJSA- Enerjisa Enerji Hisse Senedi Temettü yattı mı, bugün mü yatacak, saat kaçta yatacak?

        Yatırımcıların temettü verimi yüksek hisse senetlerine yönelerek uzun vadeli yatırım amacı planlamasına yönelik Enerjisa Enerji Hisse Senedi Temettü gündeme geliyor. Enerjisa Enerji A.Ş. KAP'a gönderdiği bildirimde kesinleşen kar payı miktarı ve temettü tarihini duyurdu. Peki ENJSA- Enerjisa Enerji Hisse Senedi Temettü yattı mı, ne zaman yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 11:56 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:15
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        • 1

          ENJSA- Enerjisa Enerji Hisse Senedi Temettü kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi belli oldu. Buna ek olarak ödeme tarihi de Mayıs ayında olacağı biliniyor. İşte ENJSA- Enerjisa Enerji Hisse Senedi Temettü detayları

        • 2

          ENJSA- ENERJİSA ENERİ HİSSE SENEDİ TEMETTÜ YATTI MI, SAAT KAÇTA HESABA GEÇER?

          Enerjisa Enerji Hisse Senedi Temettünde kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Mayıs 2024 Perşembe günü olup, ödeme tarihi ise 6 Mayıs 2024.

          Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) 3 Haziran'da hesaplara geçecek şekilde (Hak kullanım tarihi 30 Mayıs) lot başına brüt 2,79 net 2,5110 TL temettü ödenmesini Genel Kurul onayına sunma kararı alındığını duyurdu.

          ENJSA- ENERJİSA ENERİ HİSSE SENEDİ TEMETTÜ AÇIKLAMASI

          Enerjisa A.Ş. KAP'a yapılan bildirimde, 2023 yılı karından pay başına brüt 2,7900000 TL, net 2,5110000 TL kar payı ödeneceğini duyurdu. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 6 Mayıs 2024. Enerjisa'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

          Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2023 - 31.12.2023 döneminde oluşan net konsolide kardan:

          3.366.897.331,42 TL baz alınan net kâr (istisnai kalemler hariç net kâr) üzerinden %97,87 kar dağıtım oranı ile 1 TL nominal pay başına 2,79 TL nakit temettü dağıtılmasına,

        • 3

          01.01.2023 - 31.12.2023 döneminde oluşan 4.423.808.287,49 TL konsolide bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere toplam 3.295.182.418,26 TL kâr payının (Brüt %279 Net %251) 1.181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına,

          Genel kurul tarafından belirlenip onaylanmak üzere nakit kar payı dağıtımının Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren sekiz hafta içerisinde tamamlanmasının önerilmesine karar verilmiştir.

          TEMETTÜ NEDİR?

          Temettü, bir şirketin dönem karından, belli bir miktarı nakit para olarak hisse sahiplerine dağıtmasıdır.

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