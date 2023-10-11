Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
Bayburt'ta, 59 yaşındaki M.R.K. ile kız kardeşi 56 yaşındaki Radiye Köse ve eniştesi 63 yaşındaki Muhlis Köse arasında tartışma çıktı. M.R.K.'nın silahından çıkan kurşunlar kız kardeşinin ölümüne, eniştesinin ise ağır yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
Bayburt'ta, merkeze bağlı Dövmekaya köyünde yaşayan M.R.K. (59) ile kız kardeşi Radiye Köse (56) ve eniştesi Muhlis Köse (63) arasında tartışma çıktı.
KIZ KARDEŞİ VE ENİŞTESİNİ VURDU
AA'da yer alan habere göre tabancayla ateş ederek kız kardeşi ve eniştesini yaralayan M.R.K, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
KIZ KARDEŞİ CAN VERDİ
Vatandaşlar tarafından hastaneye götürürken yolda sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılardan Radiye Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
ENİŞTESİ TEDAVİYE ALINDI
Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Muhlis Kösenin tedavisi devam ediyor.