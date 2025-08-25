Habertürk
        Haberler Magazin Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu'nun doğum gününde Sıla Türkoğlu ile pişti oldu: Bu travmayı atlatmam zaman alacak

        Enis Arıkan: Bu travmayı atlatmam zaman alacak

        Enis Arıkan, yakın arkadaşı Şebnem Bozoklu'nun 46'ncı yaş günü partisine katıldı. Arıkan, geceye katılan Sıla Türkoğlu ile pişti olduğunu açıklayıp; "Sıla Türkoğlu ile Şebnem'e aynı hediyeyi almışız. Bunun travmasını atlatmam zaman alacak" ifadelerini kullandı

        Giriş: 25.08.2025 - 08:10 Güncelleme: 25.08.2025 - 08:10
        Şebnem Bozoklu, 46'ncı yaşını yakın arkadaşlarının katıldığı bir partiyle kutladı. Geceye; Hazal Kaya, Sıla Türkoğlu ve Enis Arıkan gibi ünlü isimler katıldı.

        Hazal Kaya, Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan
        Hazal Kaya, Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan

        Enis Arıkan ile Sıla Türkoğlu, Şebnem Bozoklu'ya doğum günü hediyesiyle pişti oldu.

        Sıla Türkoğlu, Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan
        Sıla Türkoğlu, Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan

        Enis Arıkan, Sıla Türkoğlu ile Şebnem Bozoklu'ya aynı hediyeyi aldıklarını söyleyerek; "İyi ki doğdun güzelim benim. Bu arada Sıla Türkoğlu ile Şebnem'e aynı hediyeyi almışız. Bunun travmasını atlatmam zaman alacak" dedi. Fakat Arıkan, Türkoğlu ile Bozoklu'ya ne aldıklarını açıklamadı.

        #enis arıkan
        #şebnem bozoklu
        #Sıla Türkoğlu

