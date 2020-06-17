Enis Arıkan, daha önce birçok dizi ve sinema filminde rol almanın yanında sunuculuğuyla da dikkatleri çekiyor. Bu akşam Survivor'a konuk olacak Enis Arıkan, Anlat Bakalım oyununu Nisa ile birlikte oynayacak. İşte Enis Arıkan'ın hayatı...

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde (35 yaşında) İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü, Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü'nden mezun olan Arıkan, günümüzde de Jet Sosyete dizisinde rol alıyor.

Filmleri ve Dizileri:

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)

2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)

2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)

2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)

2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)

1999 – Zilyoner (TV Dizisi)

1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)